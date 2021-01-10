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«Ахмат» провёл первую тренировку на зимнем сборе в Турции

«Ахмат» провёл первую тренировку на зимнем сборе в Турции
Футбол / РПЛ 0

Грозненский «Ахмат» провёл первую тренировку на зимнем сборе в Белеке (Турция), сообщает пресс-служба российской команды.

Командное занятие носило втягивающий характер. Напомним, «Ахмат» отправился в Турцию накануне, 9 января, вместе с самарскими «Крыльями Советов».

Видео можно посмотреть на YouTube-канале «Ахмата».

«Ахмат» проведёт три зимних сбора в Турции и сыграет восемь контрольных матчей. 19 января грозненцы сыграют с «Арберией» (Косово), 28-го — с «Напредаком» и «Войводиной», а 3 февраля проведут встречи с «Кызыл-Жар» (Казахстан) и латвийским клубом «Лиепая». 11 февраля «Ахмат» сыграет с тбилисским «Динамо».

«Ахмат» в 19 встречах набрал 26 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований является «Зенит» (41).

«Ахмат» и «Крылья Советов» отправились на сборы в Турцию
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