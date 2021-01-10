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Куртуа: руководство Примеры должно помнить, что футболисты — люди, а не марионетки

Куртуа: руководство Примеры должно помнить, что футболисты — люди, а не марионетки
Футбол / Испания 0
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Голкипер «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал результат матча 18-го тура испанской Примеры с «Осасуной» (0:0), а также раскритиковал действия руководства лиги.

«Мы смогли сыграть, но прискорбно, что руководство Примеры заставило нас это сделать. Думаю, было известно, что пройдёт сильный снегопад. Нам пришлось взлетать с замороженной взлётно-посадочной полосы, а теперь мы не можем вернуться. Руководство Примеры должно помнить, что мы люди, а не марионетки, которые должны играть в любой ситуации. В первую очередь нужно думать о безопасности людей. У нас есть семьи.

Что касается матча, мы хотели набрать три очка, но после такой поезди сделать это было непросто. Хотел бы поблагодарить „Осасуну“ за проделанную работу, так как соперник смог подготовить поле, несмотря на снегопад. На ледяных участках было непросто, но мы были в равных условиях. Соперник хорошо защищался, а мы не смогли создать хорошие моменты», — приводит слова Куртуа Mundo Deportivo.

Самолёт «Реала» больше часа не мог вылететь в Памплону на матч с «Осасуной» из-за снега
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