Мактоминай: носить капитанскую повязку «МЮ» — огромная честь. Этот клуб — вся моя жизнь

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминай после матча 1/32 финала Кубка Англии с «Уотфордом» (1:0) поделился впечатлениями от ношения капитанской повязки «красных дьяволов».
«Когда тренер сказал, что буду капитаном команды, это был невероятный момент. В этом клубе я с пяти лет, и он — вся моя жизнь. Носить капитанскую повязку — огромная честь. Я люблю „Манчестер Юнайтед“.
Тренер во многом помог. Мне есть за что его поблагодарить, и лучший способ сделать это — хорошо играть и делать всё, что в моих силах. Пока тренер верит в меня, я счастлив и буду продолжать выполнять свою работу каждый день», — приводит слова Мактоминая BT Sport.
Единственный гол в этой встрече был забит на 5-й минуте. Алекс Теллес навесил с углового с левого фланга в центр чужой штрафной, откуда Мактоминай ударом головой отправил мяч в дальний верхний угол ворот.
- 10 января 2021
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