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«Рома» — «Интер»: онлайн-трансляция матча начнётся в 14:30

«Рома» — «Интер»: онлайн-трансляция матча начнётся в 14:30
Футбол / Италия 0

Сегодня, 10 января, состоится матч 17-го тура чемпионата Италии «Рома» — «Интер». Встреча пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме. Начало — в 14:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Рома» — «Интер».

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Марко Ди Белло. Ассистенты — Фабиано Прети и Даниэле Биндони. Резервный арбитр — Даниэле Орсато.

«Рома» набрала 33 очка в 16 матчах и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. Миланский «Интер», набрав 36 очков в 16 матчах, — на втором месте. Лидером соревнований является «Милан» (40). Действующим чемпионом Италии является «Ювентус», который опередил в сезоне-2019/2020 миланский «Интер» всего на одно очко.

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