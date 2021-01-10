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Сульшер рассказал о состоянии Бейи, получившего травму в матче с «Уотфордом»

Сульшер рассказал о состоянии Бейи, получившего травму в матче с «Уотфордом»
Футбол / Англия 0
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал о состоянии здоровья защитника команды Эрика Бейи, который был заменён в концовке первого тайма матча 1/32 финала Кубка Англии с «Уотфордом» (1:0). Вместо него на поле вышел Гарри Магуайр.

«Думаю, там проблемы с шеей. Вряд ли это сотрясение мозга, так что ничего серьёзного. Но мы всё равно должны провести обследование», — цитирует Сульшера BBC.

Единственный гол в этой встрече был забит на 5-й минуте. Алекс Теллес навесил с углового с левого фланга в центр чужой штрафной, откуда Скотт Мактоминай ударом головой отправил мяч в дальний верхний угол ворот.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» по итогам 16 туров набрал 33 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице. В тройку лидеров АПЛ входят «Ливерпуль» (33) и «Лестер Сити» (32).

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