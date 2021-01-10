Сульшер рассказал о состоянии Бейи, получившего травму в матче с «Уотфордом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал о состоянии здоровья защитника команды Эрика Бейи, который был заменён в концовке первого тайма матча 1/32 финала Кубка Англии с «Уотфордом» (1:0). Вместо него на поле вышел Гарри Магуайр.
«Думаю, там проблемы с шеей. Вряд ли это сотрясение мозга, так что ничего серьёзного. Но мы всё равно должны провести обследование», — цитирует Сульшера BBC.
Единственный гол в этой встрече был забит на 5-й минуте. Алекс Теллес навесил с углового с левого фланга в центр чужой штрафной, откуда Скотт Мактоминай ударом головой отправил мяч в дальний верхний угол ворот.
В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» по итогам 16 туров набрал 33 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице. В тройку лидеров АПЛ входят «Ливерпуль» (33) и «Лестер Сити» (32).
- 10 января 2021
-
11:30
-
11:05
-
10:59
-
10:48
-
10:39
-
10:22
-
10:06
-
10:00
-
10:00
-
09:59
-
09:37
-
09:31
-
09:30
-
09:24
-
09:21
-
09:17
-
07:56
-
07:33
-
06:46
-
05:56
-
05:44
-
05:29
-
04:47
-
04:30
-
04:12
-
03:58
-
03:43
-
03:19
-
02:57
-
02:45
-
02:26
-
02:15
-
01:54
-
01:15
-
00:55