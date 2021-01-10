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Гвардиола: Диаш — ключ к долгосрочному успеху «Манчестер Сити»

Гвардиола: Диаш — ключ к долгосрочному успеху «Манчестер Сити»
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о португальском защитнике «горожан» Рубене Диаше.

«Когда подписываете контракт с игроком, то думаете, что он поможет команде, но никогда не знаете, насколько важна будет эта помощь. Способности Рубена и его понимание игры невероятны. Он хочет учиться и впечатляет всех нас разумом и физической формой. Каждый день рано утром он ходит в спортзал, составляет расписание, следит за питанием — он живёт этой профессией 24 часа в сутки.

Этот парень может играть каждые три дня, его восстановление проходит молниеносно. Такой игрок определённо важен для команды. Он ключ к долгосрочному успеху клуба», — приводит слова специалиста Sky Sports.

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