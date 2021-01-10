Джан: матч с «РБ Лейпциг» стал индикатором того, каким может быть этот год для «Боруссии»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Эмре Джан прокомментировал результат матча 15-го тура немецкой Бундеслиги с «РБ Лейпциг» (3:1).



«Победа принесла нам пользу. После выхода на замену я должен был действовать агрессивно, отбирать мяч и вести команду вперёд. Я пытался помочь команде. Все знают, что этот матч был крайне важен для нас. Матч с „РБ Лейпцигом“ стал индикатором того, каким может быть для нас этот год. Мы показали хорошую игру и заслужили победу.



В таких матчах нужно действовать агрессивно. Конечно, никому не хочется доводить дело до травм, но важно бороться на каждом участке. Во втором тайме мы начали играть интенсивнее, что помогло одержать победу», — приводит слова Джана официальный сайт дортмундской «Боруссии».

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