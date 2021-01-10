Ройс: победа в матче с «РБ Лейпциг» — огромный шаг вперёд для меня и для «Боруссии» Д

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс прокомментировал результат матча 15-го тура немецкой Бундеслиги с «РБ Лейпциг» (3:1).
«Все знают, что я себе самый строгий критик. Матч с „РБ Лейпциг“ стал огромным шагом вперёд для меня и всей команды. Рады, что сумели показать достойную игру во втором тайме. Это было очень трудно. „РБ Лейпциг“ прессинговал и старался доминировать. Это выдающийся соперник, который пропустил меньше всех голов в лиге. Гордимся нашим вторым таймом и знаем о своих сильных сторонах. Нужно и дальше это демонстрировать», — приводит слова Ройса официальный сайт дортмундской «Боруссии».
«Боруссия» Д набрала 28 очков в 15 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. «РБ Лейпциг» (31) — на 2-м месте.
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