Агент Локателли подтвердил информацию об интересе «Ювентуса»

Стефано Кастельнуово, агент полузащитника «Сассуоло» Мануэля Локателли, подтвердил информацию об интересе «Ювентуса».

«У Мануэля был плакат Пирло в комнате. Однако он не повлияет на него. Он предпочитает большие матчи и всегда старается изо всех сил. «Ювентус» был заинтересован в его подписании летом, но клубы не достигли договорённости. Это может случиться потом.

У Мануэля всё хорошо в «Сассуоло», он не изменил отношения к клубу. Я счастлив, что он дебютировал в Италии и всё ещё возможно с «Ювентусом». Может, летом нам повезёт больше. «Сассуоло» действительно амбициозен. Посмотрим, что будет. Если поступит хорошее предложение, всем будет выгодно договориться", — цитирует Кастельнуово Football Italia.

В нынешнем сезоне Локателли в 15 матчах Серии А забил два мяча и отдал одну голевую передачу. В «Сассуоло» перешёл из «Милана» летом 2019 года. Тогда миланцы получили за него € 12 млн. Авторитетный портал Transfermak оценивает игрока в € 35 млн.