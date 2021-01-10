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«Рома» — «Интер»: стартовые составы команд на матч 17-го тура Серии А

Сегодня, 10 января, состоится матч 17-го тура чемпионата Италии «Рома» — «Интер». Встреча пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме. Начало — в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Рома» — «Интер». Опубликованы стартовые составы команд.

«Рома»: Пау Лопес, Манчини, Смолинг, Ибаньес, Карсдорп, Вильяр, Верету, Спинаццола, Пеллегрини, Мхитарян, Джеко.

«Интер»: Ханданович, Шкриньяр, де Врей, Бастони, Хакими, Барелла, Брозович, Видаль, Дармиан, Лукаку, Мартинес.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Марко Ди Белло. Ассистенты — Фабиано Прети и Даниэле Биндони. Резервный арбитр — Даниэле Орсато.

«Рома» набрала 33 очка в 16 матчах и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. Миланский «Интер», набрав 36 очков в 16 матчах, — на втором месте. Лидером соревнований является «Милан» (40).