Ханданович: «Интеру» нужны единство и смелость, чтобы обыграть «Рому»

Вратарь миланского «Интера» Самир Ханданович поделился эмоциями перед гостевым матчем 17-го тура Серии А с «Ромой».

«Сложная встреча. Это две команды, которые хорошо знают друг друга, но мы сделаем всё возможное, чтобы победить. Сегодня нам нужно всё: физическая сила, единство, качество игры, смелость — всё, что нужно команде для победы в матчах. У нас не может быть только одного или двух компонентов. Мы должны соединить все эти элементы вместе, чтобы одержать победу», — цитирует Хандановича Football Italia.

Встреча пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме. Начало — в 14:30 мск. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Марко Ди Белло. Ассистенты — Фабиано Прети и Даниэле Биндони. Резервный арбитр — Даниэле Орсато.