Ханданович: «Интеру» нужны единство и смелость, чтобы обыграть «Рому»
Вратарь миланского «Интера» Самир Ханданович поделился эмоциями перед гостевым матчем 17-го тура Серии А с «Ромой».
«Сложная встреча. Это две команды, которые хорошо знают друг друга, но мы сделаем всё возможное, чтобы победить. Сегодня нам нужно всё: физическая сила, единство, качество игры, смелость — всё, что нужно команде для победы в матчах. У нас не может быть только одного или двух компонентов. Мы должны соединить все эти элементы вместе, чтобы одержать победу», — цитирует Хандановича Football Italia.
Встреча пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме. Начало — в 14:30 мск. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Марко Ди Белло. Ассистенты — Фабиано Прети и Даниэле Биндони. Резервный арбитр — Даниэле Орсато.
«Рома» — «Интер»: стартовые составы команд на матч 17-го тура Серии А
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