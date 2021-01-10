Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер признан игроком 2020 года в Германии. Об этом сообщил официальный сайт немецкого футбольного союза.
«Вратарь мюнхенской «Баварии» снова и снова доказывает своё выдающееся мастерство, говорит простым языком даже после трудных игр и является правой рукой главного тренера сборной Йоахима Лёва на поле. 34-летний футболист выиграл всё в клубном футболе с «Баварией» в прошлом сезоне. Чемпионат, Кубок, Лигу чемпионов, национальный и европейский Суперкубки. Кроме того, недавно Нойер был назван голкипером мира в пятый раз, затем он был признан лучшим вратарём Европы и занял третье место в выборах европейского футболиста года.
Теперь у немца номер один ещё одна награда. Болельщики национальной команды также проголосовали за Нойера как за лучшего игрока страны 2020 года. Набрав 57,8% голосов голкипер явно обыграл своих товарищей по команде. Серж Гнабри занял второе место с 15 процентами. Маттиас Гинтер набрал 9,3%», — говорится в сообщении пресс-службы ассоциации.
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