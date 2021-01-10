Арбитр Оливер: Пикфорд должен был понести наказание в матче с «Ливерпулем»

Арбитр Майкл Оливер признался, что допустил ошибку, проигнорировав столкновение защитника Вирджила ван Дейка с вратарём Джорданом Пикфордом на матче 5-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» — «Ливерпуль» (2:2).

Напомним, голкипер прыгнул защитнику в ноги, однако избежал наказания, поскольку у нидерландца зафиксировали офсайд. У Вирджила впоследствии была диагностирована травма крестообразных связок колена. Возвращение футболиста на поле ожидается не раньше апреля.

«Большой матч. Обе команды действовали динамично. Первое, о чём подумал, — это не может быть пенальти, потому что там был офсайд. По-моему, сказал арбитру, отвечавшему за VAR: „Если там не офсайд, я назначу пенальти“. Несколько раз пересмотрел эпизод.



Не думаю, что Пикфорд пытался сделать что-то иное, кроме как растянуться перед соперником, но он сделал это неправильно, что и привело к травме соперника. Мы не уделили этому эпизоду столько внимания, сколько следовало бы. Мы могли определить офсайд и всё равно наказать Пикфорда. Он должен был понести наказание», — приводит слова Оливера Daily Mail.

Видео эпизода, когда ван Дейку была нанесена травма: