Клуб 8-го дивизиона продал 15 тысяч виртуальных билетов на матч с «Тоттенхэмом»

Сегодня, 10 января, футбольный клуб «Марин» на домашнем стадионе «Россетт Парк» сыграет с «Тоттенхэм Хотспур» в 3-м раунде Кубка Англии.
Как сообщает официальный «твиттер»-аккаунт «Марина», на матч куплено уже 15 тысяч виртуальных билетов. Купить билет можно на официальном сайте, цена одного – € 11,1. Также есть возможность купить билет и сделать пожертвование в благотворительный фонд клуба – € 22,2.
Матч «Марин» — «Тоттенхэм» пройдёт без зрителей на стадионе. Хозяева рассчитывали, что зрителей пустят на стадион — это позволило бы заработать маленькой команде около € 120 тыс. После запрета клуб потерял спонсора, который был готов купить рекламу на матч за € 22 тыс. В связи с этим «Марин» начал продавать виртуальные билеты.
«Марин» выступает в Первом западном дивизион Северной Премьер-лиги — восьмом по силе дивизионе Англии.
«Марин» и «Тоттенхэм» сыграют сегодня, 10 января. Начало матча – в 20:00 мск.
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