«Спартак» продлил контракты с Ещенко и Ребровым

Глава департамента по коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов подтвердил, что вратарь Артём Ребров и защитник Андрей Ещенко продлили контракты с московским клубом.
«Спартак» на один год продлил контракты с Андреем Ещенко и Артёмом Ребровым», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Артём Ребров выступает за «Спартак» с 2011 года. Голкипер перешёл в стан красно-белых из ярославского «Шинника». В сезоне-2020/2021 в одном матче пропустил один мяч. Прошлый контракт 36-летнего игрока с клубом истекал в июне 2021 года.
Андрей Ещенко выступает за «Спартак» с 2016 года. Защитник перешёл из махачкалинского «Анжи» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне провёл 12 матчей и не отметился результативными действиями. Прошлый контракт 36-летнего игрока с клубом истекал в июне 2021 года.
- 10 января 2021
-
16:07
-
15:55
-
15:54
-
15:48
-
15:33
-
15:17
-
15:12
-
15:12
-
15:00
-
14:49
-
14:26
-
14:22
-
14:00
-
13:57
-
13:34
-
13:27
-
13:05
-
12:42
-
12:33
-
12:30
-
11:52
-
11:52
-
11:42
-
11:38
-
11:30
-
11:05
-
10:59
-
10:48
-
10:39
-
10:22
-
10:06
-
10:00
-
10:00
-
09:59
-
09:37