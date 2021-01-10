«Спартак» продлил контракты с Ещенко и Ребровым

Глава департамента по коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов подтвердил, что вратарь Артём Ребров и защитник Андрей Ещенко продлили контракты с московским клубом.

«Спартак» на один год продлил контракты с Андреем Ещенко и Артёмом Ребровым», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Артём Ребров выступает за «Спартак» с 2011 года. Голкипер перешёл в стан красно-белых из ярославского «Шинника». В сезоне-2020/2021 в одном матче пропустил один мяч. Прошлый контракт 36-летнего игрока с клубом истекал в июне 2021 года.



Андрей Ещенко выступает за «Спартак» с 2016 года. Защитник перешёл из махачкалинского «Анжи» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне провёл 12 матчей и не отметился результативными действиями. Прошлый контракт 36-летнего игрока с клубом истекал в июне 2021 года.