Юлиан Дракслер провёл 100 матчей за «ПСЖ» в Лиге 1
Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Юлиан Дракслер провёл сотый матч за парижский клуб в Лиге 1. Хавбек принял участие во встрече 19-го тура чемпионата Франции с «Брестом» (3:0).
С момента дебюта в чемпионате 14 января 2017 года, когда «ПСЖ» обыграл «Ренн» со счётом 1:0 при помощи гола Дракслера на стадионе «Роазон Парк», игрок сборной Германии стал автором гола 13 раз, сделал 19 голевых передач в Лиге 1 и три раза становился чемпионом Франции (2018, 2019, 2020).
Дракслер перешёл в «ПСЖ» в 2017 году, а до этого выступал за «Вольфсбург» и «Шальке-04». В нынешнем сезоне принял участие в 11 матчах французской Лиги 1 и забил 2 гола. Ранее появилась информация, что немцем интересуется лондонский «Арсенал».
«Арсенал» заинтересовался Юлианом Дракслером
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