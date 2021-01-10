Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Юлиан Дракслер провёл 100 матчей за «ПСЖ» в Лиге 1

Юлиан Дракслер провёл 100 матчей за «ПСЖ» в Лиге 1
Футбол / Франция 0

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Юлиан Дракслер провёл сотый матч за парижский клуб в Лиге 1. Хавбек принял участие во встрече 19-го тура чемпионата Франции с «Брестом» (3:0).

С момента дебюта в чемпионате 14 января 2017 года, когда «ПСЖ» обыграл «Ренн» со счётом 1:0 при помощи гола Дракслера на стадионе «Роазон Парк», игрок сборной Германии стал автором гола 13 раз, сделал 19 голевых передач в Лиге 1 и три раза становился чемпионом Франции (2018, 2019, 2020).

Дракслер перешёл в «ПСЖ» в 2017 году, а до этого выступал за «Вольфсбург» и «Шальке-04». В нынешнем сезоне принял участие в 11 матчах французской Лиги 1 и забил 2 гола. Ранее появилась информация, что немцем интересуется лондонский «Арсенал».

«Арсенал» заинтересовался Юлианом Дракслером
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021