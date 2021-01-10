Талалаев: на сегодняшний день тренерский штаб «Ахмата» просмотрел 43 форварда

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал о трансферных планах грозненского клуба.
«На сегодняшний день тренерский штаб просмотрел 43 форварда. Обсудили с руководством грядущие изменения, к концу первого сбора очень жду двух новичков.
Изменения во вратарской линии стали обдумывать после того, как один из наших голкиперов выразил желание получать больше игровой практики. В сферу интересов входит не только Матюша из «Шинника», но и ещё несколько вратарей. Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев контактирует с клубами, агентами. Матюша нравится, не скрою. Три года внимательно за ним следим. Был у нас на сборах в «Тамбове», сильно выступал за «Армавир», хотя последний сезон в «Шиннике» в актив ему не занесёшь. Один из кандидатов, о чём-то большем говорить рано.
Селекционная работа — процесс безостановочный. Тщательно ведем игроков, собираем информацию, ищем нужные качества. Появление случайных людей почти исключено. В Грозном своя специфика: важно, как человек адаптируется не только в спортивном, но и в социальном плане. Развитие клуба накладывает возрастные ограничения: новичок должен иметь перспективы, быть потенциально ликвидным, так что кандидатов старше 29 лет не рассматриваем и не просматриваем", — приводит слова Талалаева сайт телеканала «Матч ТВ».
- 10 января 2021
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