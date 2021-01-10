«Манчестер Сити» — «Бирмингем Сити»: стартовые составы команд на матч Кубка Англии

Стали известны стартовые составы «Манчестер Сити» и «Бирмингем Сити» на матч 3-го раунда Кубка Англии. Встреча пройдёт в Манчестере на стадионе «Этихад». Начало — в 16:30 мск.



"Манчестер Сити": Стеффен, Канселу, Уолкер, Диаш, Б. Менди, Родриго Эрнандес, Де Брёйне, Фоден, Бернарду Силва, Марез, Жезус.



Запасные: Эдерсон, Стоунс, Гюндоган, Фернандиньо, Зинченко, Делап, Харвуд-Беллис, Нмеча, Мбете.



"Бирмингем Сити": Прието, Колен, Кларк-Салтер, Френд, Сан Хосе, Шуньич, Кифтенбельд, Санчес, Тораль, Леко, Хоган.



Запасные: Этеридж, Педерсен, Дин, Дэкрис-Когли, Робертс, Клейтон, Макгри, Бела, Юткевич.



Последний раз команды встречались 21 сентября 2011 года в матче 2-го раунда Кубка английской лиги. «Манчестер Сити» в родных стенах выиграл со счётом 2:0.