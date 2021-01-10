«Челси» — «Моркам»: стартовые составы команд на матч 3-го раунда Кубка Англии

Стали известны стартовые составы лондонского «Челси» и «Моркама» на матч 3-го раунда Кубка Англии. Встреча пройдёт в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». Начало — в 16:30 мск.



"Челси": Кепа Аррисабалага, Эмерсон, Рюдигер, Зума, Аспиликуэта, Хаверц, Гилмор, Маунт, Зиеш, Вернер, Хадсон-Одои.



Запасные: Кабальеро, Томори, Чилвел, Аджорин, Жоржиньо, Ковачич, Пулишич, Абрахам, Жиру.



"Моркам": Халстед, Найт-Перкивал, Куни, Хендри, Дэвис, Сонгоо, Уилдиг, Гомес, Филлипс, Стоктон, Слью,



Запасные: Тёрнер, Гибсон, Меллор, Дьягурага, Кеньон, О'Салливан, Лайонс, Лейч-Смит, Макалинден.



«Моркам» выступает в Лиге 2 — четвёртом по силе дивизионе английского футбола. В нынешнем сезоне, сыграв 20 матчей и набрав 34 очка, «Моркам» занимает 7-е место в турнирной таблице Лиги 2.