«Рома» сыграла вничью с «Интером», сравняв счёт на 86-й минуте

«Рома» принимала «Интер» в матче 17-го тура итальянской Серии А. Встреча проходила на стадионе «Олимпико» в Риме и завершилась вничью со счётом 2:2.
Счёт был открыт на 17-й минуте матча. Эдин Джеко разогнался по центру, нашёл у штрафной Генриха Мхитаряна, который затем вывел Лоренцо Пеллегрини на удар — мяч после рикошета от ноги защитника влетел в угол.
Во втором тайме «Интер» сравнял счёт. На 56-й минуте после подачи Марсело Брозовича Милану Шкриньяру позволили пробить головой из центра штрафной. На 63-й минуте миланцы вышли вперёд. Ашраф Хакими подкрутил мяч в дальний верхний угол, и он от перекладины упал за линией ворот. На 86-й минуте «Рома» установила паритет. Гонсало Вильяр подал в штрафную, где Джанлука Манчини классно головой положил мяч в дальний угол.
«Интер» набрал 37 очков и занимает второе место в таблице Серии А. «Рома» (34) — на 3-м месте. У лидера, «Милана», — 40 очков.
- 10 января 2021
-
17:31
-
17:25
-
17:17
-
17:00
-
16:53
-
16:52
-
16:45
-
16:26
-
16:19
-
16:10
-
16:07
-
15:55
-
15:54
-
15:48
-
15:33
-
15:17
-
15:12
-
15:12
-
15:00
-
14:49
-
14:26
-
14:22
-
14:00
-
13:57
-
13:34
-
13:27
-
13:05
-
12:42
-
12:33
-
12:30
-
11:52
-
11:52
-
11:42
-
11:38
-
11:30