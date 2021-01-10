Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Рома» сыграла вничью с «Интером», сравняв счёт на 86-й минуте

«Рома» сыграла вничью с «Интером», сравняв счёт на 86-й минуте
Футбол / Италия 0
Аудио-версия:

«Рома» принимала «Интер» в матче 17-го тура итальянской Серии А. Встреча проходила на стадионе «Олимпико» в Риме и завершилась вничью со счётом 2:2.

Счёт был открыт на 17-й минуте матча. Эдин Джеко разогнался по центру, нашёл у штрафной Генриха Мхитаряна, который затем вывел Лоренцо Пеллегрини на удар — мяч после рикошета от ноги защитника влетел в угол.

Во втором тайме «Интер» сравнял счёт. На 56-й минуте после подачи Марсело Брозовича Милану Шкриньяру позволили пробить головой из центра штрафной. На 63-й минуте миланцы вышли вперёд. Ашраф Хакими подкрутил мяч в дальний верхний угол, и он от перекладины упал за линией ворот. На 86-й минуте «Рома» установила паритет. Гонсало Вильяр подал в штрафную, где Джанлука Манчини классно головой положил мяч в дальний угол.

«Интер» набрал 37 очков и занимает второе место в таблице Серии А. «Рома» (34) — на 3-м месте. У лидера, «Милана», — 40 очков.

Италия - Серия А. 17-й тур
10 января 2021, воскресенье. 14:30 МСК
Рома
Рим
Окончен
2 : 2
Интер М
Милан
1:0 Пеллегрини – 17'   1:1 Шкриньяр – 56'   1:2 Хакими – 63'   2:2 Манчини – 86'
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021