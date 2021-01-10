Школьный учитель, сантехник, продавец машин — профессии игроков соперника «Тоттенхэма»
Стали известны профессии игроков футбольного клуба «Марин», которому сегодня, 10 января, предстоит сыграть с «Тоттенхэм Хотспур» в матче 3-го раунда Кубка Англии.
Как сообщает официальный «твиттер»-аккаунт турнира, в стартовом составе «Марин» на матч 2-го раунда Кубка Англии выходили в том числе школьный учитель — нападающий Нил Камминс, менеджер склада — полузащитник Джош Хмами, продавец автомобилей — вратарь Бейли Пассант.
Фото можно посмотреть на странице Кубка Англии в "Твиттере".
«Марин» выступает в Первом западном дивизион Северной Премьер-лиги — восьмом по силе дивизионе Англии.
«Марин» и «Тоттенхэм» сыграют сегодня, 10 января, в Кросби, графство Мерсисайд. Начало матча – в 20:00 мск.
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