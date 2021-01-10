Олег Иванов покинул «Ахмат»

Президент «Ахмата» Магомед Даудов сообщил, что полузащитник Олег Иванов покинул команду. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.
«Первый контракт с клубом Олег Иванов подписал ровно девять лет назад. За эти годы он провёл за «Ахмат» около 250 встреч, став вторым футболистом в истории команды по количеству проведённых матчей. На каждой тренировке, в каждой игре за эти годы Иванов доказывал свой профессионализм, оставляя все силы на поле. Он был настоящим лидером, переживал за результаты.
Олег — доброй души человек, глубоко порядочный, прекрасный семьянин. Знаю, что в будущем, после завершения карьеры игрока, он планирует получить тренерскую лицензию. Уверен, у него получится стать хорошим наставником. Благодарен Олегу за годы совместной работы. Мы не прощаемся. Всегда будем рады видеть Олега в Грозном. Он знает: «Ахмат» — его дом!» — написал Даудов на своей странице в «Инстаграме».
- 10 января 2021
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