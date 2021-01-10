Полузащитник «Манчестер Сити» почти год не забивал на домашнем стадионе «горожан»
В Манчестере на стадионе «Этихад» проходит матч 3-го раунда Кубка Англии «Манчестер Сити» — «Бирмингем Сити». Идёт 40-я минута матча, счёт 3:0 в пользу подопечных Хосепа Гвардиолы.
Как сообщает Opta Sport, на 8-й минуте матча полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва забил свой первый гол на домашнем стадионе «горожан» — «Этихад» с 26 января 2020 года.
Фото можно увидеть на странице Opta Sport в "Твиттере".
Через семь минут с передачи Кевина Де Брёйне 26-летний португалец забил второй гол в матче. А на 33-й минуте счёт до разгромного довёл полузащитник Филип Фоден.
Последний раз команды встречались 21 сентября 2011 года в матче 2-го раунда Кубка английской лиги. «Манчестер Сити» в родных стенах выиграл со счётом 2:0.
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