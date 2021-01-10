Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Полузащитник «Манчестер Сити» почти год не забивал на домашнем стадионе «горожан»

Полузащитник «Манчестер Сити» почти год не забивал на домашнем стадионе «горожан»
Футбол / Англия 0

В Манчестере на стадионе «Этихад» проходит матч 3-го раунда Кубка Англии «Манчестер Сити» — «Бирмингем Сити». Идёт 40-я минута матча, счёт 3:0 в пользу подопечных Хосепа Гвардиолы.

Как сообщает Opta Sport, на 8-й минуте матча полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва забил свой первый гол на домашнем стадионе «горожан» — «Этихад» с 26 января 2020 года.

Фото можно увидеть на странице Opta Sport в "Твиттере".

Через семь минут с передачи Кевина Де Брёйне 26-летний португалец забил второй гол в матче. А на 33-й минуте счёт до разгромного довёл полузащитник Филип Фоден.

Последний раз команды встречались 21 сентября 2011 года в матче 2-го раунда Кубка английской лиги. «Манчестер Сити» в родных стенах выиграл со счётом 2:0.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021