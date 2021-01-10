«ПСЖ» вступил в переговоры с Неймаром о новом контракте

Руководство «ПСЖ» начало вести переговоры с нападающим команды Неймаром о новом контракте, утверждает L’Equipe со ссылкой на Telefoot.
По данным источника, парижане в ближайшее время предложат игроку новый контракт. Сам Неймар хочет остаться в команде.
Текущее соглашение бразильца с парижским клубом истекает летом 2022 года.
В нынешнем сезоне 28-летний бразильский футболист принял участие в 12 матчах за «Пари Сен-Жермен» во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 5 результативных передач.
«ПСЖ» занимает второе место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 39 очков в 18 матчах. От лидирующего «Лиона» парижане отстают лишь на одно очко. По ходу сезона парижский клуб уже сменил главного тренера, в отставку был отправлен Томас Тухель, его место занял Маурисио Почеттино.
- 10 января 2021
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