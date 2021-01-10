«Ливерпуль», несмотря на обилие травм, отпустит одного из своих защитников в аренду

«Ливерпуль» планирует отпустить в аренду защитника Сеппа ван ден Берга.



По сообщениям Goal.com, мерсисайдцы хотят, чтобы 19-летний игрок обороны набрался опыта игры во взрослом футболе, и поэтому позволят ему уйти в аренду в январе, несмотря на большое количество травм у центральных защитников. Первые переговоры уже состоялись с клубами из Бельгии, Германии и Швейцарии, и по сообщению источника, сделка, скорее всего, будет согласована на следующей неделе.



Сепп ван ден Берг перешёл в «Ливерпуль» из «ПЕК Зволле», выступающего в голландской Эредивизии, летом 2019 года за € 1,9 млн. В нынешнем сезоне голландец выступал в составе команды «Ливерпуль-U23», за которую успел провести 7 матчей и забить один гол в Премьер-лиге 2 — первенстве резервных команд АПЛ.

«Ливерпуль», скорее всего, не усилится в зимнее трансферное окно, несмотря на травмы