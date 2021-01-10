«Севилья» продлила контракт с Лопетеги до 2024 года

Пресс-служба «Севильи» сообщила о продлении контракта с главным тренером Хуленом Лопетеги.

«Севилья» и Лопетеги достигли соглашения о продлении контракта ещё на два сезона. Таким образом, соглашение будет действовать до 30 июня 2024 года", — сообщает пресс-служба «Севильи».

По итогам минувшего сезона «Севилья» заняла четвёртое место в турнирной таблице Примеры и выиграла Лигу Европы.

«Севилья» объявила о назначении Хулена Лопетеги на пост главного тренера в июне 2019 года. Контракт был подписан на три года. До севильской команды последним местом работы 52-летнего испанского специалиста был «Реал», который он покинул в октябре 2018 года. Предыдущим главным тренером «Севильи» был Хоакин Капаррос, который ушёл с поста главного тренера клуба в конце мая 2019 года.



Лопетеги ранее также работал с «Райо Вальекано», «Кастильей» и «Порту». С 2016 по 2018 год он возглавлял сборную Испании, которую покинул перед стартом чемпионата мира—2018.