Фонсека: меня не беспокоит, что «Рома» не побеждает большие команды в Италии

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека прокомментировал результат матча 17-го тура Серии А с «Интером». Встреча закончилась со счётом 2:2. Римляне открыли счёт, а затем пропустили два мяча. Впрочем, в концовке подопечные Фонсеки сумели уйти от поражения.
«Отсутствие побед в матчах с большими клубами? Меня это не беспокоит.
Неудачное начало второго тайма? «Интер» опустил ниже Брозовича и Видаля, а мы оставили их без опеки. Мы сбавили в агрессии. Сложно играть с таким соперником, когда нет прессинга.
Нам нужно поддерживать такой уровень прессинга. Если мы хотим успешно бороться с сильными соперниками, то надо придерживаться плана на игру.
Важно, что мы набираем очки, побеждаем. Да, в некоторых матчах нам было тяжело, но сегодня мы показали, что можем бороться», — цитирует Фонсеку Sky Sport Italia.
- 10 января 2021
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