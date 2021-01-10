Фонсека: меня не беспокоит, что «Рома» не побеждает большие команды в Италии

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека прокомментировал результат матча 17-го тура Серии А с «Интером». Встреча закончилась со счётом 2:2. Римляне открыли счёт, а затем пропустили два мяча. Впрочем, в концовке подопечные Фонсеки сумели уйти от поражения.

«Отсутствие побед в матчах с большими клубами? Меня это не беспокоит.

Неудачное начало второго тайма? «Интер» опустил ниже Брозовича и Видаля, а мы оставили их без опеки. Мы сбавили в агрессии. Сложно играть с таким соперником, когда нет прессинга.

Нам нужно поддерживать такой уровень прессинга. Если мы хотим успешно бороться с сильными соперниками, то надо придерживаться плана на игру.

Важно, что мы набираем очки, побеждаем. Да, в некоторых матчах нам было тяжело, но сегодня мы показали, что можем бороться», — цитирует Фонсеку Sky Sport Italia.