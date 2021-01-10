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«Челси» одержал уверенную победу в 3-м раунде Кубка Англии

«Челси» одержал уверенную победу в 3-м раунде Кубка Англии
Футбол / Англия 0

В Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» состоялся матч 3-го раунда Кубка Англии «Челси» — «Моркам». Встреча завершилась победой «аристократов» со счётом 4:0.

Счёт был открыт на 18-й минуте усилиями полузащитника Мэйсона Маунта. На 44-й минуте с передачи полузащитника Кая Хаверца свой первый гол в 13 матчах забил немецкий нападающий «Челси» Тимо Вернер. На 49-й минуте вингер Каллум Хадсон-Одои довёл счёт до разгромного. А на 85-й минуте Кай Хаверц с передачи Сесара Аспиликуэты установил окончательный счёт матча.

«Челси» вышел в 4-й раунд Кубка Англии (1/16 финала). Подопечные Фрэнка Лэмпарда узнают соперника по следующей стадии соревнования после жеребьёвки, запланированной на завтра, 11 января.

«Моркам» выступает в Лиге 2, четвёртом по силе дивизионе английского футбола.

Кубок Англии. 1/32 финала
10 января 2021, воскресенье. 16:30 МСК
Челси
Лондон
Окончен
4 : 0
Моркам
Моркам
1:0 Маунт – 18'   2:0 Вернер – 44'   3:0 Хадсон-Одои – 49'   4:0 Хаверц – 85'
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