«Челси» одержал уверенную победу в 3-м раунде Кубка Англии

В Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» состоялся матч 3-го раунда Кубка Англии «Челси» — «Моркам». Встреча завершилась победой «аристократов» со счётом 4:0.



Счёт был открыт на 18-й минуте усилиями полузащитника Мэйсона Маунта. На 44-й минуте с передачи полузащитника Кая Хаверца свой первый гол в 13 матчах забил немецкий нападающий «Челси» Тимо Вернер. На 49-й минуте вингер Каллум Хадсон-Одои довёл счёт до разгромного. А на 85-й минуте Кай Хаверц с передачи Сесара Аспиликуэты установил окончательный счёт матча.



«Челси» вышел в 4-й раунд Кубка Англии (1/16 финала). Подопечные Фрэнка Лэмпарда узнают соперника по следующей стадии соревнования после жеребьёвки, запланированной на завтра, 11 января.



«Моркам» выступает в Лиге 2, четвёртом по силе дивизионе английского футбола.