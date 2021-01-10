«Челси» одержал уверенную победу в 3-м раунде Кубка Англии

В Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» состоялся матч 3-го раунда Кубка Англии «Челси» — «Моркам». Встреча завершилась победой «аристократов» со счётом 4:0.
Счёт был открыт на 18-й минуте усилиями полузащитника Мэйсона Маунта. На 44-й минуте с передачи полузащитника Кая Хаверца свой первый гол в 13 матчах забил немецкий нападающий «Челси» Тимо Вернер. На 49-й минуте вингер Каллум Хадсон-Одои довёл счёт до разгромного. А на 85-й минуте Кай Хаверц с передачи Сесара Аспиликуэты установил окончательный счёт матча.
«Челси» вышел в 4-й раунд Кубка Англии (1/16 финала). Подопечные Фрэнка Лэмпарда узнают соперника по следующей стадии соревнования после жеребьёвки, запланированной на завтра, 11 января.
«Моркам» выступает в Лиге 2, четвёртом по силе дивизионе английского футбола.
- 10 января 2021
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