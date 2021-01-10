«Наполи» вырвал победу на 90-й минуте матча с «Удинезе»
В матче 17-го тура итальянской Серии А «Наполи» переиграл «Удинезе». Встреча проходила на стадионе «Дачия Арена — Фриули» в Удине и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
На 15-й минуте встречи счёт открыл нападающий неапольской команды Лоренцо Инсинье, который реализовал пенальти, назначенный после вмешательства VAR. Форвард «Удинезе» Кевин Ласанья восстановил равновесие в счёте на 27-й минуте. Полузащитник «Наполи» Тьемуэ Бакайоко забил победный гол на 90-й минуте, ему ассистировал Марио Руй.
«Наполи» в 16 матчах набрал 31 очко и занимает пятое место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Удинезе» (16) располагается на 13-м месте.
Результаты других матчей Серии А:
«Верона» — «Кротоне» — 2:1
«Парма» — «Лацио» — 0:2
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