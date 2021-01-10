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«Наполи» вырвал победу на 90-й минуте матча с «Удинезе»

«Наполи» вырвал победу на 90-й минуте матча с «Удинезе»
Футбол / Италия 0

В матче 17-го тура итальянской Серии А «Наполи» переиграл «Удинезе». Встреча проходила на стадионе «Дачия Арена — Фриули» в Удине и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

На 15-й минуте встречи счёт открыл нападающий неапольской команды Лоренцо Инсинье, который реализовал пенальти, назначенный после вмешательства VAR. Форвард «Удинезе» Кевин Ласанья восстановил равновесие в счёте на 27-й минуте. Полузащитник «Наполи» Тьемуэ Бакайоко забил победный гол на 90-й минуте, ему ассистировал Марио Руй.

«Наполи» в 16 матчах набрал 31 очко и занимает пятое место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Удинезе» (16) располагается на 13-м месте.

Результаты других матчей Серии А:

«Верона» — «Кротоне» — 2:1

«Парма» — «Лацио» — 0:2

Италия - Серия А. 17-й тур
10 января 2021, воскресенье. 17:00 МСК
Удинезе
Удине
Окончен
1 : 2
Наполи
Неаполь
0:1 Инсинье – 15' (пен)   1:1 Ласанья – 27'   1:2 Бакайоко – 90'
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