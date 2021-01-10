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Вадим Евсеев рассказал, как проходят зимние сборы российских команд

Вадим Евсеев рассказал, как проходят зимние сборы российских команд
Футбол / РПЛ 0
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Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал, как команды готовятся ко второй части сезона РПЛ.

«Новогодние праздники пролетели, на следующей неделе команды улетят на сборы. Время когда как на иголках: чем ближе конец отпуска, тем сильнее тянет начать сезон, тренироваться, играть. Когда был футболистом, хлопот было мало. Собрал вещи и улетел. У тренера сборы — это прежде всего планирование. Обговариваешь с руководством, где пройдут сборы, сколько их нужно. Локацию обычно выбирает клуб, а количество и сроки сборов уже тренер.

Календарь изучаешь от и до: когда стартует чемпионат, с кем ты начинаешь. Зимой, как правило, 3 сбора. 1 — общий подготовительный. 2 — специальный подготовительный, когда уже акцент делается на игровые связи. 3 — предсоревновательный. Хотя вся подготовка планируется и расписывается заранее, всегда есть корректировки, изменения. Это связано с погодой, как обычно бывает в Турции, с нагрузкой, в зависимости от того, как её переносят игроки.

Хорошее время. Ничего не отвлекает от работы, и к тому же идёт постоянное общение с командой и руководством, можно не только чувствовать настроение каждого подопечного, но и детальнее проговаривать все рабочие вопросы", — написал Евсеев на своей странице в «Инстаграме».

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