Педро Роша после медосмотра полетит на сборы со «Спартаком»

Нападающий «Спартака» Педро Роша отправится с московской командой на сборы в ОАЭ, сообщает журналист Фабио Алейшо.
«Педро Роша возвращается в „Спартак“. Его ждут в Москве для медосмотра 13 января. Потом вместе с командой он улетает в Дубай. Но пока непонятно, будет ли он играть за „Спартак“ в этом сезоне», — написал Алейшо в «Твиттере».
Сообщалось, что Роша в скором времени вернётся в расположение клуба в связи с истечением срока аренды во «Фламенго». 12 января бразилец должен быть в России, чтобы обсудить с представителями красно-белых своё будущее.
Педро перешёл в «Спартак» из «Гремио» в 2017 году. Клуб заплатил за игрока € 12 млн. За красно-белых форвард провёл всего 19 матчей, забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи. С начала 2020 года Роша выступает за «Фламенго» на правах аренды.
- 10 января 2021
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