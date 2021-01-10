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Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро пропустит ближайшие два матча «горожан» в АПЛ

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро пропустит ближайшие два матча «горожан» в АПЛ
Футбол / Англия 0
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Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро пропустит ближайшие два матча «горожан» в английской Премьер-лиге.

Как сообщает Sky Sports, 32-летний аргентинец помещён на карантин из-за контакта с человеком, получившим впоследствии положительный результат теста на коронавирус.

Агуэро должен был впервые с октября 2020 года выйти в стартовом составе «Манчестер Сити» на матч третьего раунда Кубка Англии с «Бирмингем Сити» (3:0), но из-за вынужденной изоляции отсутствовал в заявке «горожан» на матч.

Последний тест самого Агуэро дал отрицательный результат на COVID-19.

10-дневный период изоляции Агуэро будет означать, что он пропустит домашние для «Манчестер Сити» матчи АПЛ с «Брайтоном энд Хоув Альбион» 13 января, а также с «Кристал Пэлас» 17 января.

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