«Заехал к Царьку». Ракицкий побывал в гостях у Селезнёва

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий на своей странице в «Инстаграме» опубликовал совместное фото с нападающим украинского «Колоса» Евгением Селезнёвым.

«Заехал к Царьку. Брат, рад видеть!» — написал Ракицкий.

Селезнёв и Ракицкий вместе выступали за донецкий «Шахтёр». 35-летний форвард перешёл в «Колос» из «Бурсаспора» в 2020 году.

Ракицкий, как и Селезнёв, является воспитанником донецкого клуба, он выступал в команде с 2009 года. В начале 2019 года украинский защитник перешёл в «Зенит», подписав контракт на три с половиной года. В нынешнем сезоне Ракицкий провёл 15 матчей в РПЛ, забив 1 гол.



Ранее экс-игрок «Спартака» Максим Калиниченко признался, что не вызвал бы в сборную Ракицкого, если бы был тренером.