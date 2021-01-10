«Заехал к Царьку». Ракицкий побывал в гостях у Селезнёва
Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий на своей странице в «Инстаграме» опубликовал совместное фото с нападающим украинского «Колоса» Евгением Селезнёвым.
«Заехал к Царьку. Брат, рад видеть!» — написал Ракицкий.
Селезнёв и Ракицкий вместе выступали за донецкий «Шахтёр». 35-летний форвард перешёл в «Колос» из «Бурсаспора» в 2020 году.
Ракицкий, как и Селезнёв, является воспитанником донецкого клуба, он выступал в команде с 2009 года. В начале 2019 года украинский защитник перешёл в «Зенит», подписав контракт на три с половиной года. В нынешнем сезоне Ракицкий провёл 15 матчей в РПЛ, забив 1 гол.
Ранее экс-игрок «Спартака» Максим Калиниченко признался, что не вызвал бы в сборную Ракицкого, если бы был тренером.
Гендиректор «Шахтёра»: смотрю за выступлениями Ракицкого, он хороший парень, наш
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