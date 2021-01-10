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«Штутгарт» разгромил «Аугсбург» в матче Бундеслиги

«Штутгарт» разгромил «Аугсбург» в матче Бундеслиги
Футбол / Германия 0

В Аугсбурге на стадионе «WWK-Арена» состоялся матч 15-го тура Бундеслиги. «Аугсбург» принимал «Штутгарт». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:1.

Уже на 10-й минуте «Штутгарт» вышел вперёд, благодаря голу с пенальти Николаса Гонсалеса. На 29-й минуте Силла Вамангитука удвоил преимущество гостей. В начале второго тайма Марко Рихтер сократил отставание до минимума, но спастись «Аугсбургу» не удалось. На 61-й минуте Гонсало Кастро вновь увеличил отрыв гостей, а в концовке Даниэль Дидави поставил точку. При этом с 76-й минуты «Аугсбург» играл в меньшинстве, за вторую жёлтую карточку был удалён Рихтер.

«Штутгарт» набрал 21 очко и поднялся на 10-е место в турнирной таблице. «Аугсбург» (19) занимает 11-е место.

Германия - Бундеслига. 15-й тур
10 января 2021, воскресенье. 17:30 МСК
Аугсбург
Аугсбург
Окончен
1 : 4
Штутгарт
Штутгарт
0:1 Гонсалес – 10' (пен)   0:2 Вамангитука – 29'   1:2 Рихтер – 46'   1:3 Кастро – 61'   1:4 Дидави – 87'
Удаления: Рихтер – 76' / нет
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