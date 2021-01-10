«Штутгарт» разгромил «Аугсбург» в матче Бундеслиги

В Аугсбурге на стадионе «WWK-Арена» состоялся матч 15-го тура Бундеслиги. «Аугсбург» принимал «Штутгарт». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:1.

Уже на 10-й минуте «Штутгарт» вышел вперёд, благодаря голу с пенальти Николаса Гонсалеса. На 29-й минуте Силла Вамангитука удвоил преимущество гостей. В начале второго тайма Марко Рихтер сократил отставание до минимума, но спастись «Аугсбургу» не удалось. На 61-й минуте Гонсало Кастро вновь увеличил отрыв гостей, а в концовке Даниэль Дидави поставил точку. При этом с 76-й минуты «Аугсбург» играл в меньшинстве, за вторую жёлтую карточку был удалён Рихтер.

«Штутгарт» набрал 21 очко и поднялся на 10-е место в турнирной таблице. «Аугсбург» (19) занимает 11-е место.