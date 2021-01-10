«Реал» не смог вернуться в Мадрид после матча с «Осасуной»

Мадридский «Реал» после матча 18-го тура Примеры с «Осасуной» не смог вернуться в столицу Испании. Как сообщает AS, «Реал» проинформировали о невозможности посадки в «Реале» из-за плохих погодных условий. В итоге было принято решение, что мадридцы из Памплоны вылетят сразу в Малагу, где команда проведёт матч 1/2 финала Суперкубка Испании с «Атлетиком» из Бильбао.
Предполагается, что «Реал» полетит в Малагу завтра, 11 января.
В Памплоне футболисты «Реала» суммарно проведут три дня. На протяжении всего этого времени игрокам и персоналу клуба запрещено покидать гостиничные номера из-за пандемии коронавируса.
«Реал» сыграл вничью с «Осасуной» (0:0). По итогам 18 матчей мадридский клуб набрал 37 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Осасуна» (15) — на предпоследнем, 19-м месте.
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