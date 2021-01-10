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В составе клуба 8-го дивизиона на матч с «Тоттенхэмом» выйдет бывший игрок «Ливерпуля»

В составе клуба 8-го дивизиона на матч с «Тоттенхэмом» выйдет бывший игрок «Ливерпуля»
Футбол / Англия 0
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Сегодня, 10 января, в Кросби на стадионе «Россет Парк» состоится матч 3-го раунда Кубка Англии «Марин» — «Тоттенхэм Хотспур».

Как сообщает Opta Sport, в стартовом составе футбольного клуба «Марин» на матч со «шпорами» выйдет Дэвид Рэйвен. 35-летний защитник является воспитанником «Ливерпуля», в составе которого в сезоне-2004/2005 уже играл против «Тоттенхэма» в матче Кубка английской лиги.

Фото можно посмотреть на странице Opta Sport в "Твиттере".

Рэйвен выступал за «Ливерпуль» с 2004 по 2006 год, проведя в главной команде четыре официальных матча, в том числе один в английской Премьер-лиге. Защитник присоединился к «Марин» летом 2020 года после окончания контракта с «Уоррингтон Таун».

«Марин» выступает в первом западном дивизион Северной Премьер-лиги — восьмом по силе дивизионе Англии.

«Марин» и «Тоттенхэм» сыграют сегодня, 10 января, в Кросби, графство Мерсисайд. Начало матча – в 20:00 мск.

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