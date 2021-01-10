Лэмпард: нападающим «Челси» в силу возраста не хватает «инстинкта убийц»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал победу «аристократов» в матче 3-го раунда Кубка Англии с «Моркамом» (4:0).
«Такой результат прибавляет немного уверенности. Я доволен голом Вернера, форварды хотят забивать. С Хаверцем нам торопиться нельзя, но у него есть огромный потенциал для роста.
Мы не можем постоянно требовать от наших молодых футболистов голов. Пока с точки зрения количества голов они не могут быть «убийцами», как некоторые другие игроки в АПЛ. Это должно прийти со временем, но в данный момент их вклад очень важен для нашего развития.
Я имею в виду убийц в лучшем смысле и надеюсь, что люди знают, что я имею в виду. У нас есть много молодых игроков с большим потенциалом, которые проходят через акклиматизацию в большом футболе.
В АПЛ лучшим бомбардирам 27-29 лет, и они дают результат еженедельно. Именно в этом возрасте можно ожидать от футболистов нападения, максимальной результативности", — цитирует Лэмпарда Goal.com.
В матче с «Моркамом» свою 13-матчевую безголевую серию прервал нападающий синих Тимо Вернер.
- 10 января 2021
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