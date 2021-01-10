Гаттузо: «Наполи» хочет быть красивым, как Брэд Питт, но иногда надо быть уродливым, как я

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо подвёл итоги матча 17-го тура Серии А с «Удинезе». Встреча закончилась победой неаполитанцев со счётом 2:1, решающий мяч был забит уже на 90-й минуте.
«Команда жива и борется. Но нам нужно играть в свой лучший футбол, ведь у нас большие цели. В среду мы проиграли в матче со «Специей». Поэтому нам было сложно вернуться на победные рельсы. Но я рад, что мы смогли добиться нужно результата.
Я не злюсь на своих игроков, когда у них что-то не получается. Но мне не нравится, что мы не чувствуем опасность. Мы постоянно упускаем такие моменты. Я не хочу, чтобы мы так действовали. После пропущенных мячей наши защитники начинают выговаривать друг другу. Но мы должны работать, как одна команда.
Мы хотим играть в прекрасный футбол, но иногда уродливый тоже нужен. Ты не можешь всегда быть Брэдом Питтом, блондином с голубыми волосами. Иногда надо быть уродливым, как я», — цитирует Гаттузо Football Italia.
- 10 января 2021
-
22:02
-
22:01
-
21:58
-
21:48
-
21:46
-
21:23
-
21:19
-
21:08
-
20:50
-
20:48
-
20:38
-
20:19
-
20:11
-
19:58
-
19:54
-
19:47
-
19:45
-
19:27
-
19:08
-
18:57
-
18:53
-
18:42
-
18:28
-
18:25
-
18:21
-
18:15
-
18:08
-
18:00
-
18:00
-
17:44
-
17:41
-
17:40
-
17:31
-
17:25
-
17:17