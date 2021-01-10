Гаттузо: «Наполи» хочет быть красивым, как Брэд Питт, но иногда надо быть уродливым, как я

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо подвёл итоги матча 17-го тура Серии А с «Удинезе». Встреча закончилась победой неаполитанцев со счётом 2:1, решающий мяч был забит уже на 90-й минуте.

«Команда жива и борется. Но нам нужно играть в свой лучший футбол, ведь у нас большие цели. В среду мы проиграли в матче со «Специей». Поэтому нам было сложно вернуться на победные рельсы. Но я рад, что мы смогли добиться нужно результата.

Я не злюсь на своих игроков, когда у них что-то не получается. Но мне не нравится, что мы не чувствуем опасность. Мы постоянно упускаем такие моменты. Я не хочу, чтобы мы так действовали. После пропущенных мячей наши защитники начинают выговаривать друг другу. Но мы должны работать, как одна команда.

Мы хотим играть в прекрасный футбол, но иногда уродливый тоже нужен. Ты не можешь всегда быть Брэдом Питтом, блондином с голубыми волосами. Иногда надо быть уродливым, как я», — цитирует Гаттузо Football Italia.