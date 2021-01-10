«Спартак» показал, как Ребров изменился с 2011 года

Пресс-служба «Спартака» в «Инстаграме» опубликовала фотоколлаж со снимками голкипера Артёма Реброва.
«Как менялся Артём Ребров с 2011 года. Теперь ждём пополнение в списке фотографий снимком перед следующим сезоном», — говорится в сообщении.
Вратарь Артём Ребров и защитник Андрей Ещенко на год продлили контракты с московским клубом. Ребров выступает за «Спартак» с 2011 года. Голкипер перешёл в стан красно-белых из ярославского «Шинника». В сезоне-2020/2021 в одном матче пропустил один мяч. Прошлый контракт 36-летнего игрока с клубом истекал в июне 2021 года.
Андрей Ещенко выступает за «Спартак» с 2016 года. Защитник перешёл из махачкалинского «Анжи» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне провёл 12 матчей и не отметился результативными действиями. Прошлый контракт 36-летнего игрока с клубом истекал в июне 2021 года.
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