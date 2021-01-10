Картонная копия Юргена Клоппа в натуральную величину присутствует на матче Кубка Англии

В Кросби, графство Мерсисайд, на стадионе «Россет Парк» проходит матч 3-го раунда Кубка Англии «Марин» — «Тоттенхэм Хотспур». Идёт 63-я минута, счёт 5:0 в пользу подопечных Жозе Моуринью.



Goal.com на своей странице в «Твиттере» опубликовал фотографию болельщика футбольного клуба «Марин», приобнимающего картонную копию главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа.

Фото можно посмотреть на странице Goal в "Твиттере".

Кросби является пригородом Ливерпуля и расположен в 10 километрах от крупнейшего города графства Мерсисайд. По словам главного тренера команды Нила Янга, «Ливерпуль» помог его клубу с видеоанализом соперника.

«Марин» выступает в первом западном дивизион Северной Премьер-лиги — восьмом по силе дивизионе Англии.