Агуэро: понятия не имею, на кой чёрт я купил Lamborghini Aventador

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро признался, что жалеет о покупке автомобиля Lamborghini Aventador стоимостью около € 400 тыс.



«Понятия не имею, на кой чёрт я купил эту машину. Я проехал на этой Lamborghini Aventador всего 1200 км за шесть лет. Я почти не пользовался ею. Два года я ломал голову, зачем я вообще её купил. Сейчас она просто мёрзнет в гараже и обрастает паутиной», — цитирует 32-летнего аргентинца Marca.



Серхио Агуэро со вчерашнего дня, 9 января, помещён на карантин из-за контакта с человеком, получившим впоследствии положительный результат теста на коронавирус. Аргентинец, скорее всего, пропустит домашние для «Манчестер Сити» матчи АПЛ с «Брайтоном энд Хоув Альбион» 13 января, а также с «Кристал Пэлас» 17 января.

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