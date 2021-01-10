Бербатов: время Лингарда в «Манчестер Юнайтед» истекло. Ему нужно сменить клуб

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов поделился мнением о полузащитнике манкунианцев Джесси Лингарде.
«Честно говоря, время Лингарда в «Манчестер Юнайтед» истекло. Он совсем не играет. У Джесси были шансы проявить себя, доказать, насколько он хорош, как крут он может быть на поле. Показательно, что на данный момент Уле-Гуннар Сульшер недостаточно доверяет ему, чтобы выпускать его на поле. И, честно говоря, для него сейчас нет места в составе.
Когда ты так долго пробыл в одной команде, тебе исполнилось уже аж 28 лет, нужно оглянуться назад и задуматься: «Достаточно ли я достиг? Доволен ли я тем, что сделал? Подошло ли мое время в этой команде к концу?» Я считаю, что ему нужно уйти. Лингарду нужен новый клуб, чтобы чаще выходить на поле», – цитирует Бербатова Goal.com.
В нынешнем сезоне Лингард не провёл ни одного матча в английской Премьер-лиге. На его счету две встречи в Кубке английской лиги и один матч в Кубке Англии.
- 10 января 2021
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