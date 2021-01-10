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Игроки «Бохума» забили курьёзный гол, пока их одноклубник лежал на газоне

Игроки «Бохума» забили курьёзный гол, пока их одноклубник лежал на газоне
Футбол / Германия 0
Аудио-версия:

В матче 15-го тура второй Бундеслиги футболисты «Бохума» забили «Регенсбуру» курьёзный гол.

На 80-й минуте встречи против игрока «Бохума» нарушили правила, о чём сигнализировал судья. Пока пострадавший футболист лежал на газоне, его партнёр по команде подбежал к мячу и разыграл штрафной, что стало полной неожиданностью для игроков «Регенсбурга». Воспользовавшись замешательством, нападающий «Бохума» Симон Цоллер забил гол.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в "твиттере" «Матч ТВ».

В добавленное время футболисты «Бохума» увеличили своё преимущество и довели встречу до победы со счётом 2:0.

«Бохум» набрал 29 очков и занимает второе место в турнирной таблице второй Бундеслиги. «Регенсбург» (17) располагается на 14-м месте.

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