Игроки «Бохума» забили курьёзный гол, пока их одноклубник лежал на газоне

В матче 15-го тура второй Бундеслиги футболисты «Бохума» забили «Регенсбуру» курьёзный гол.
На 80-й минуте встречи против игрока «Бохума» нарушили правила, о чём сигнализировал судья. Пока пострадавший футболист лежал на газоне, его партнёр по команде подбежал к мячу и разыграл штрафной, что стало полной неожиданностью для игроков «Регенсбурга». Воспользовавшись замешательством, нападающий «Бохума» Симон Цоллер забил гол.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в "твиттере" «Матч ТВ».
В добавленное время футболисты «Бохума» увеличили своё преимущество и довели встречу до победы со счётом 2:0.
«Бохум» набрал 29 очков и занимает второе место в турнирной таблице второй Бундеслиги. «Регенсбург» (17) располагается на 14-м месте.
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