«Тоттенхэм» подарил «Марину» свою форму после кубкового матча

Пресс-служба «Тоттенхэм Хотспур» сообщила, что клуб подарил своему сопернику, команде «Марин», собственную форму после матча 3-го раунда Кубка Англии. Встреча закончилась со счётом 5:0 в пользу лондонцев.
«Игроки не могли поменяться формой после матча из-за коронавирусного протокола. Поэтому мы подарили ФК «Марин» новую форму нашей команды в качестве сувенира в память о сегодняшнем историческом матче», — говорится в сообщении пресс-службы «Тоттенхэма».
Запись можно посмотреть в «твиттере» лондонцев.
«Марин» выступает в первом западном дивизион Северной Премьер-лиги — восьмом по силе дивизионе Англии.
«Тоттенхэм» вышел в 4-й раунд Кубка Англии (1/16 финала). Подопечные Жозе Моуринью узнают соперника по следующей стадии соревнования после жеребьёвки.
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