Директор «Ювентуса» отреагировал на слухи об интересе клуба к Локателли

Директор «Ювентуса» Фабио Паратичи прокомментировал слухи, согласно которым туринцы интересуются полузащитником «Сассуоло» Мануэлем Локателли. Ранее об интересе «Ювентуса» сообщил агент футболиста. Агент утверждал, что клубы вели переговоры о переходе футболиста летом.
«Мы очень довольны игроками, которые у нас есть. Локателли — очень талантливый футболист, но если мы решим говорить обо всех игроках, чей талант почитаем, то разговор будет длиться часами.
Я думаю, что у нас конкурентоспособный состав. Нам некуда спешить, оценим ситуацию позже. У нас нет экстренных потребностей в игроках, посмотрим, какие будут варианты на трансферном рынке», — цитирует Паратичи Football Italia.
В нынешнем сезоне Локателли в 15 матчах Серии А забил два мяча и отдал одну голевую передачу. В «Сассуоло» перешёл из «Милана» летом 2019 года. Тогда миланцы получили за него € 12 млн. Авторитетный портал Transfermak оценивает игрока в € 35 млн.
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