Моуринью: думаю, наш серьёзный настрой был важен и для парней из «Марина»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью прокомментировал результат матча 3-го раунда Кубка Англии с «Марином». Встреча завершилась со счётом 5:0 в пользу лондонцев. «Марин» выступает в первом западном дивизион Северной Премьер-лиги — восьмом по силе дивизионе Англии.

«Я доволен результатом. Думаю, наши парни отработали, как профессионалы. Мы не бросали играть до тех пор, пока результат матча не был окончательно ясен. Мы показали хорошее отношение к делу, это много значит и для меня, и для турнира. Думаю, что это было важно и для парней из «Марина», они тоже чувствовали, что мы настроены серьёзно.

Здорово, что Винисиус забил три мяча. Это очень важно для нападающего, у которого нет стабильной игровой практики. Мы очень довольны», — цитирует Моуринью BBC.