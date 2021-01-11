Дибала повредил колено в матче с «Сассуоло»

Нападающий туринского «Ювентуса» Пауло Дибала получил небольшое растяжение колена в первом тайме матча 17-го тура Серии А с «Сассуоло», сообщает Football Italia.

Дибала был заменен на 42-й минуте, вместо него на поле вышел полузащитник Деян Кулушевски. Завтра аргентинец, как и получивший травму Уэстон Маккенни, пройдёт медосмотр.

Маккенни повредил мыщцы во время попытки сделать финт «сомбреро». На 19-й минуте встречи Маккенни был заменён, вместо него на поле появился полузащитник Аарон Рэмси.

За туринский «Ювентус» Дибала выступает с 2015 года, до этого он защищал цвета «Палермо» и «Институто». С 2015 года футболист вызывается в сборную Аргентины. Действующий контракт Пауло со «старой синьорой» истекает летом 2022 года.