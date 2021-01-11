Жозе Моуринью: Алли хорошо проявил себя в матче с «Марином», я им доволен

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью поделился мнением об игре полузащитника команды Деле Алли в матче 3-го раунда Кубка Англии с «Марином» (5:0). Алли, который с приходом Моуринью потерял место в составе команды, вышел в старте на матч.
«Я очень доволен настроем Алли. Мы не хотели сильно рисковать, на таком поле довольно опасно играть. Футболисты соперника могли навредить креативным игрокам нашей команды. Но я счастлив. Алли и Жедсон показали профессионализм и динамику, я доволен ими.
Алли хорошо проявил себя, хоть по этому матчу и не стоит оценивать его уровень. Тем не менее, я доволен его профессионализмом и настроем. Не удивлюсь, если он сыграет за нас в следующем матче», — цитирует Моуринью BBC.
В текущем сезоне Алли принял участие лишь в четырёх матчах АПЛ.
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