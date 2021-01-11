Левандовски признан спортсменом года в Польше

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски признан лучшим спортсменом 2020 года в Польше, сообщается на сайте Международной ассоциации спортивной прессы.

Левандовски выиграл награду во второй раз. Впервые футболист был награжден в 2015 году.

«Мы знаем, какой это был год — не только с точки зрения спортивных успехов, но и с точки зрения времени, в которое мы живём. Нам было тяжело вернуться в спорт. Было здорово выиграть так много трофеев, но я понимаю, что ожидания растут с каждой победой и кубком», — сказал Левандовски.

Второе место в голосовании заняла теннисистка Ига Свёнтек, третье — прыгун с трамплина Камил Стох.

Польский форвард стал лучшим в 2020 году по версии многих популярных изданий и порталов, таких как Marca, The Guardian, Globe Soccer. Он также признан лучшим спортсменом года по версии Международной спортивной прессы и лучшим футболистом года по версии ФИФА.