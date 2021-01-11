«Ювентус» одержал третью победу подряд, дожав «Сассуоло»

В Турине состоялся очередной матч 17-го тура Серии А. «Ювентус» на стадионе «Альянц – Ювентус» принимал «Сассуоло». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

В концовке первого тайма гости остались в меньшинстве. Педро Обьянг грубо сфолил против Федерико Кьезы. После просмотра видеоповтора арбитр показал игроку «Сассуоло» прямую красную карточку.

В начале второго тайма Данило мощным дальним ударом открыл счёт. Но уже через восемь минут Грегоре Дефрель восстановил равновесие в счёте. Забить победный мяч туринцам удалось лишь на 82-й минуте. Вышедший на замену Аарон Рэмси замкнул прострельную фланговую передачу. А точку в матче уже в компенсированное время поставил Криштиану Роналду.

Для «Ювентуса» эта победа стала уже третьей подряд в чемпионате Италии. Туринцы набрали 33 очка и поднялись на четвёртое место в турнирной таблице. «Сассуоло» (29) занимает седьмое место.